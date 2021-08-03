Чоловік пішов до машини, де у нього лежав пістолет, і почав стріляти

27-річний чоловік вирішив постріляти в людей, які образили його брата, але потрапив у власних батьків. Вогонь він відкрив у забитому людьми нічному закладі у Василькові Київської області.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Як з'ясували правоохоронці, під час відпочинку в місцевому нічному клубі між двома молодими людьми стався конфлікт.

Образившись на опонента, один з учасників конфлікту подзвонив своїм батькам і братові і повідомив, що його б'ють і ображають. Батьки хлопця відразу приїхали на місце інциденту і вступили в сварку.

Обурившись поведінкою нахаба і прагнучи вже заступитися за брата, 27-річний чоловік взяв з автомобіля пістолет і почав стріляти в натовп. В результаті стрілянини поранення отримали батьки хулігана і ще двоє присутніх.

Чоловікові інкримінують хуліганство, вчинене за допомогою зброї. Зброю, яка була у зловмисника вилучили для проведення експертизи. Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.