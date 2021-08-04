Чи це не диво

У Тернополі жінка випала з вікна багатоповерхівки

Як передає Politeka.net, деталі інциденту повідомили на Facebook-сторінці ДСНС області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

До рятувальників за допомогою звернулися 3 серпня.



Як вдалося встановити, 81 місцева мешканка випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни поверхом нижче.

Рятувальники тут же взялися за роботу.

"У той час, як один з рятувальників з балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, інші встановивши висувні сходи дісталися до неї та врятували, не давши загинути", - йдеться в повідомленні.

На щастя, жінку вдалося врятувати. Її вже передали медикам.



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До правоохоронців звернулися медики, які повідомили, що в реанімації перебуває 12-річна дитина.

За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством.

Зараз за її життя борються медики.

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