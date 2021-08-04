Через новий штам Covid-19 посилюються правила для в'їзду в Україну
З 5 серпня посилюються правила для перетину кордону України. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК-Україна.
Основною зміною є обов'язкова самоізоляція для тих, хто приїхав з Росії або Індії. Така самоізоляція триватиме два тижні.
І також, для українців та іноземців, самоізоляція триватиме 10 днів, після 72 годин після перетину кордону, під контролем додатку "Вдома".
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Самоізоляцію зможуть уникнути при певній наявності переліку документів.
- Іноземці зі страховим полюсом і документом, який засвідчує і повної вакцинації
- Тому, хто має довідку про повну вакцинацію
- Українці, які не досягли 18-річчя або ті, хто перетнув кордон до 4 серпня.
- І також, в разі отримання негативного ПЛР-тесту. Це не стосується тих, хто прибув з Росії чи Індії.
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