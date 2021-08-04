У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Twitter-акаунті одного з місцевих телеканалів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Це сталося в районі села Мілавче на заході Чехії. Експрес Мюнхен-Прага проїхав на червоний і зіткнувся з місцевим потягом, що прямував з міста Пльзень.

Інцидент стався 8 ранку за місцевим часом.

На місці вже працюють десятки рятувальників. Сюди також направляються рятувальні вертольоти та інші машини швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, семеро перебувають у критичному стані.

Життю 31 поранених нічого не загрожує.

Jde o největší železniční nehodu od minulého léta, kdy si desítky zraněných vyžádala čelní srážka dvou osobních vlaků na jednokolejné trati u obce Pernink na Karlovarsku. pic.twitter.com/B8obq3rqhF — CT24zive (@CT24zive) August 4, 2021

Нагадаємо, що вантажний потяг зніс людину на вокзалі.

Як повідомляла Politeka, на залізничному переїзді зіткнулися ВАЗ і товарний поїзд.

Також Politeka писала, що переповнена маршрутка потрапила в дорожню пастку.