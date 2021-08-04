Що стало причиною конфлікту в метро Києва, поки невідомо
Вранці в середу, четвертого серпня, в метрополітені "Києва" двоє молодих людей влаштували бійку на ескалаторі, що піднімається вгору. Інцидент стався на станції метро Либідська.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.
Відео бійки двох пасажирів підземки виклали користувачі Мережі на різних ресурсах. На відео можна помітити, як пасажири почали наносити один одному хаотичні удари по обличчю. Згодом один з учасників бійки борцівським прийомом кинув опонента на ескалатор через себе. Поліцейські вже чекали молодих людей на виході з ескалатора.
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В ході сутички хлопець розірвав футболку іншому. Удари противники завдавали хаотично і ледь не покотилися вниз з ескалатора.
Через що саме між двома чоловіками стався конфлікт, поки невідомо.
Судячи з запису, працівниця метро швидко відреагувала на інцидент і не пускала інших людей на ескалатор. Їй довелося зупинити ескалатор. При цьому ніхто не підійшов розняти забіяк і всі просто витріщалися на те, що відбувається свавілля.
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