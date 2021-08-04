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На Чернігівщині обірвалося життя маленької дитини

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Трагічний інцидент стався 2 серпня. До правоохоронців звернулися медики місцевої лікарні, і повідомили, що в

За попередньою інформацією, 2-річна дівчинка випадково зачепила і перевернула на себе відро з окропом.

Сталося все аж 19 липня. Більше двох тижнів батьки не зверталися за допомогою до медиків.

У поліції вже відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині жінка відмовилася лікувати власну дочку.

2-річна дівчинка під час обіду отримала опіки грудної клітини, виливши на себе чай, а її мама не звернулася до медиків.

Прибувши на місце поліцейські викликали швидку і дівчинку доставили в лікарню, де у неї діагностували термічний опік грудної клітини 1-2 ступеня.



