На Чернігівщині обірвалося життя маленької дитини
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Трагічний інцидент стався 2 серпня. До правоохоронців звернулися медики місцевої лікарні, і повідомили, що в
За попередньою інформацією, 2-річна дівчинка випадково зачепила і перевернула на себе відро з окропом.
Сталося все аж 19 липня. Більше двох тижнів батьки не зверталися за допомогою до медиків.
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У поліції вже відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині жінка відмовилася лікувати власну дочку.
2-річна дівчинка під час обіду отримала опіки грудної клітини, виливши на себе чай, а її мама не звернулася до медиків.
Прибувши на місце поліцейські викликали швидку і дівчинку доставили в лікарню, де у неї діагностували термічний опік грудної клітини 1-2 ступеня.
Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.