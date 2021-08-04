На Миколаєві чоловік намагався позбутися однорічної дитини
Як передає Politeka.net, подробиці кричущого інциденту розповіли в прес-службі Управління у справах дітей Первомайської міськради.
У службу звернулися сусіди сім'ї, і повідомили, що в одній з квартир молода жінка зі своїм співмешканцем часто вживають алкоголь, а черговий випадок повалив людей жах.
"У вихідні її співмешканець в неадекватному стані погрожував викинути дитину з балкона третього поверху, тримаючи при цьому дитину за балконом", - йдеться в повідомленні.
Прибулі на місце представники служби також були шоковані - в квартирі був безлад, а від матері з дитиною неприємно пахло.
"У кімнаті нетвереза жінка міцно спала, а її хлопчик, якому 1 рік і 3 місяці грався на підлозі. Дитина була роздягнена і голодна. Для харчування малюка була лише дитяча суміш", - повідомили у відділі у справах дітей.
Малюка у мами забрали та помістили під нагляд лікарів в педіатричне відділення лікарні.
Відносно жінці буде складено адміністративний протокол за невиконання обов'язків по вихованню дітей.
У неї ще є час, що змінити свій спосіб життя і повернути дитину.
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