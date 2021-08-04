Відомий актор і співак не зміг побороти хворобу

У віці 89 років помер американський актор і співак, зірка Бродвею Елвін Інг. Причиною смерті стали ускладнення після Covid-19. Вакцинація йому не допомогла.

Про це повідомляє видання People.

Представник 89-річного актора і співака уточнив, що Елвін Інг був повністю вакцинований від коронавірусу. Але не дивлячись на це, в середині липня у нього виявили пневмонію, а через кілька днів у нього підтвердився діагноз Covid-19.

Актор і співак Елвін Інг, що народився в місті Гонолулу на Гаваях, здобув популярність завдяки участі в бродвейському мюзиклу Pacific Overtures, 1976, і музичному фільму Пісня квіткового барабана (Flower Drum Song), 1961. У нього був глибокий і зачаровуючий голос, здавалося він проникав глибоко в душу.

Його кар'єра включала кіно, телебачення, музичний театр і виступи в кабаре.

Також він знайомий глядачам по мильній опері "Фелкон Хрест", фільмів "Як був завойований Захід", "Ангели Чарлі", "Квінсі", "Агенти Щ.і.Т." та інших.

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