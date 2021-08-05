На Львівщині підтвердили випадок невиліковної хвороби

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці "Нео Радіо Червоноград".

Так, у Червонограді вперше за 10 років було виявлено сказ у кота. Діагноз вдалося поставити тільки після його загибелі.
На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вже було прийнято рішення ввести карантинні заходи на території територіальної громади, який вступив в дію з 30 Липня.

Фахівці попереджають, що якщо вас вкусила тварина потрібно негайно звернутися до лікаря, а для профілактики сказу необхідно регулярно вакцинувати домашніх тварин.

Відзначимо, що сказ виникає після укусу зараженої тварини. Закінчується хвороба, як правило, смертю.
Методів лікування як таких від хвороби немає.

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