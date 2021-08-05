Подія сталася близько 5:00 ранку, тому в кімнатах відпочивали члени сім'ї
30-річний українець, який проживає в Шамотульському повіті в Польщі опинився в епіцентрі скандалу. На своєму авто чоловік врізався на великій швидкості в будівлю і сильно пошкодив будинок.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.
Історія сталася 4 серпня. Мешканці будинку ще спали, коли в нього на великій швидкості врізався автомобіль Renault Koleos.
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Швидкість була настільки великою, що транспорт корпусом пробив одну зі стін приміщення. Від удару частина стіни впала. В результаті наїзду пошкоджено вікна та меблі. На щастя, ніхто з людей, які на момент інциденту перебували в будинку, не постраждав. Люди спали в кімнатах, які не зачепило.
У салоні авто знаходився ще один пасажир. За кермом авто, як підтвердили пізніше поліцейські і місцеві ЗМІ, перебував емігрант з України. Його і пасажира госпіталізували з травмами.
Українець не впорався з керуванням, бо був у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.
Нагадаємо, українця жорстоко побили в Польщі.
Як повідомляла Politeka, работа в Польщі: українців переманюють разом з сім'ями.
Також Politeka писала, що українців будуть вакцинувати прямо на кордоні.