Подія сталася близько 5:00 ранку, тому в кімнатах відпочивали члени сім'ї

30-річний українець, який проживає в Шамотульському повіті в Польщі опинився в епіцентрі скандалу. На своєму авто чоловік врізався на великій швидкості в будівлю і сильно пошкодив будинок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie в Facebook.

Історія сталася 4 серпня. Мешканці будинку ще спали, коли в нього на великій швидкості врізався автомобіль Renault Koleos.

Швидкість була настільки великою, що транспорт корпусом пробив одну зі стін приміщення. Від удару частина стіни впала. В результаті наїзду пошкоджено вікна та меблі. На щастя, ніхто з людей, які на момент інциденту перебували в будинку, не постраждав. Люди спали в кімнатах, які не зачепило.

У салоні авто знаходився ще один пасажир. За кермом авто, як підтвердили пізніше поліцейські і місцеві ЗМІ, перебував емігрант з України. Його і пасажира госпіталізували з травмами.

Українець не впорався з керуванням, бо був у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.

Нагадаємо, українця жорстоко побили в Польщі.

Як повідомляла Politeka, работа в Польщі: українців переманюють разом з сім'ями.

Також Politeka писала, що українців будуть вакцинувати прямо на кордоні.