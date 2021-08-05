Як не одна напасть, так інша

Медуз трохи менше, ніж було ще 2 тижні тому, але і цього вистачає

У курортному селі Кирилівка Запорізької області туристи знову скаржаться про нашестя медуз на пляжах. Хоча є і плюси - останнім часом їх стало значно менше.

Про це свідчать кадри, опубліковані в Telegram-каналі "Запоріжжя Новини". Також відео з'явилося на одному з каналів в Youtube.

За словами туристки, на глибині взагалі утворився "кисіль з медуз", а через небезпечну живність "не видно море", адже вода стала якоюсь каламутною і непрозорою.

"В Кирилівку повернулися медузи. Їх дуже багато, нам навіть не вдалося скупатися. Вода дуже щипає тіло. У морі плавають шматочки медуз отруйних. Також я помітила морських бліх", - каже туристка.

Більш того, на березі в невеликих "бухточках" накопичуються мертві корнероти, виділяючи огидний запах. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

Варто відзначити, що укуси медуз в більшості випадків не загрожують життю людини. Виняток становить отрута морської оси - після контакту з нею людині необхідно терміново ввести спеціальну сироватку.

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