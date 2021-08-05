На українському курорті зняли дитину з пляшкою пива

Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували в тенета (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Судячи з підпису до запису, інцидент стався в Кирилівці.

На опублікованих кадрах видно, що як малюк сидить на піску, спокійно бере пляшку з пивом і кілька разів відпиває.

Біля хлопчика в цей час знаходився дорослий, який стукнув хлопчика пальців по руці, щоб той зупинився.

Далі чоловік відібрав пляшку у дитини і вони продовжили насолоджуватися сонячними ваннами.

Поруч знаходився чоловік, який не відразу помітив, що дитина взяла пляшку.