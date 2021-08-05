На Сумщині дитину вкусила екзотична комаха
Інцидент стався на одному зі спортивних майданчиків Глухова, пише shans.
Укус Аргіопи Брюніхи дуже небезпечний для здоров'я. Ця комаха ще називають павуком-осою.
12-річний хлопчик грав у футбол, коли відчув різкий біль. У нього різко опухла, а місце біля укусу забарвилося в фіолетовий колір.
Наступного дня мати хлопчика звернулася до місцевої лікарні, оскільки у нього погіршилося самопочуття - його нудило, боліла голова і була загальна слабкість.
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На щастя, у дитини не було алергічної реакції, а симптоми є звичайними при укусі цієї комахи.
Позбавиться від неприємних відчуттів дитині допоможуть призначені педіатром ліки. Його життю нічого не загрожує.
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