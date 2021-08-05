На Сумщині дитину вкусила екзотична комаха

Інцидент стався на одному зі спортивних майданчиків Глухова, пише shans.

Укус Аргіопи Брюніхи дуже небезпечний для здоров'я. Ця комаха ще називають павуком-осою.

12-річний хлопчик грав у футбол, коли відчув різкий біль. У нього різко опухла, а місце біля укусу забарвилося в фіолетовий колір.

Наступного дня мати хлопчика звернулася до місцевої лікарні, оскільки у нього погіршилося самопочуття - його нудило, боліла голова і була загальна слабкість.

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На щастя, у дитини не було алергічної реакції, а симптоми є звичайними при укусі цієї комахи.

Позбавиться від неприємних відчуттів дитині допоможуть призначені педіатром ліки. Його життю нічого не загрожує.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині 65-річну жінку вкусив тарантул.
Постраждала не помітила павука у високій траві. Вона відчула біль в руці і побачила, що павук вкусив її за палець правої кисті.