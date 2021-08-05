Експерти попередили українських заробітчан

Політика країн ЄС все більше націлена на працевлаштування своїх громадян, що підвищує ризик бути обдуреними для українських заробітчан-нелегалів. Крім того, в ЄС діють серйозні правила для нелегалів, починаючи від арешту і аж до заборони на в'їзд.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

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Експерти попереджають, що, навіть працюючи за кордоном офіційно, громадяни України стикаються з соціальним опором, адже політика розвинених держав спрямована на працевлаштування своїх громадян. Тому українці ризикують втратити соціальні гарантії в своїй країні, проте не отримати бажане в країнах ЄС.

Із загальної кількості заробітчан більше половини працює нелегально. Але все залежить від країни. Так, у Польщі понад 60% українців працюють офіційно. Для порівняння, в тій же Німеччині 90% українських громадян працюють нелегально.

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Допуск співробітника до роботи без оформлення трудового договору тягне за собою накладення штрафу (в ЄС, наприклад, він складе кілька тисяч євро).

Нелегала можуть депортувати з країни або вдатися до екстрадиції. Крім того, громадянину, по більшій ймовірності, заборонять в'їзд в країну терміном на 3-5 років.

Нагадаємо, у Польщі б'ють на сполох через брак українських заробітчан.

Як повідомляла Politeka, у Польщі повідомили, скільки українців переїхало в країну під час карантину.

Також Politeka писала, що у Польщі безвісти пропали жителі Львівщини, рідні просять про допомогу.