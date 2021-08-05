Поліція і місцева влада не знають, що робити

На відомому українському курорті помітили крокодила

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Віталій Байдаров у коментарі "Укрінформу".

Плазуна виявили відпочиваючі в одному з кар'єрів, який заповнений водою.

Байдаров зазначив, що крокодил знаходився біля озера, а коли люди його побачили, він їй качку. На місце прибули правоохоронці.

Під час огляду водойми вони виявили півтораметрову тварину. Зараз периметр озера охороняється поліцією.

Також вирішується, як вчинити з твариною.