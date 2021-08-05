На відомому українському курорті помітили крокодила
Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Віталій Байдаров у коментарі "Укрінформу".
Плазуна виявили відпочиваючі в одному з кар'єрів, який заповнений водою.
Байдаров зазначив, що крокодил знаходився біля озера, а коли люди його побачили, він їй качку. На місце прибули правоохоронці.
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Під час огляду водойми вони виявили півтораметрову тварину. Зараз периметр озера охороняється поліцією.
Також вирішується, як вчинити з твариною.
Варто відзначити, що цієї осені в Кирилівці відпочиваючий на пляжі знайшов тіло мертвого крокодила.
Загибла тварина могла раніше використовуватися для пляжних фотографій, проте з якихось причин крокодил помер.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
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