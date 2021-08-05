Нещодавно один з учасників цієї трагічної справи вирішив зізнатися
Останки 16-річного хлопця, який зник ще 17 років тому, знайшли. Це сталося в селі Гнилички Тернопільської області.
Деталі розповів прес-секретар Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета для ТСН.
17 років тому загадково зник 16-річний хлопець. За попередніми даними, загиблий разом з друзями крав метал з трансформатора і 16-річного хлопця вдарив струм, через що ймовірно він і помер. А його друзі, злякавшись відповідальності, закопали його тіло та мовчали 17 років.
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Поки поліція розглядає це, як основну версію. Хоча слід провести ще ряд експертиз. Уточнюється, що кілька днів тому поліція отримала інформацію про те, що один з учасників тих подій розповів жителю села про смерть хлопця. Цей чоловік захотів зізнатися поліції, де він сховав труп.
У Facebook Андрій Савчук повідомив, що один з учасників тих подій зізнався, що друзі юнака спалили його одяг і закопали на звалищі. Мати покійного Юрія 17 років вірила, що її син живий і він повернеться.
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