Нещодавно один з учасників цієї трагічної справи вирішив зізнатися

Останки 16-річного хлопця, який зник ще 17 років тому, знайшли. Це сталося в селі Гнилички Тернопільської області.

Деталі розповів прес-секретар Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета для ТСН.

17 років тому загадково зник 16-річний хлопець. За попередніми даними, загиблий разом з друзями крав метал з трансформатора і 16-річного хлопця вдарив струм, через що ймовірно він і помер. А його друзі, злякавшись відповідальності, закопали його тіло та мовчали 17 років.



Поки поліція розглядає це, як основну версію. Хоча слід провести ще ряд експертиз. Уточнюється, що кілька днів тому поліція отримала інформацію про те, що один з учасників тих подій розповів жителю села про смерть хлопця. Цей чоловік захотів зізнатися поліції, де він сховав труп.

У Facebook Андрій Савчук повідомив, що один з учасників тих подій зізнався, що друзі юнака спалили його одяг і закопали на звалищі. Мати покійного Юрія 17 років вірила, що її син живий і він повернеться.

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