У Черкасах продали пам'ятник Леніну

Як передає Politeka.net, результати аукціону опубліковані на сайті "Prozorro".

Майже чотириметровий постамент вагою 2060 кілограм не користувався попитом, і це була друга спроба продати бронзову скульптуру.

Торги стартували зі 123 тисяч гривень і, як виявилося, охочих придбати Леніна цього разу було вже набагато більше.

В ході аукціону вартість лот підскочила аж до 311 500 гривень, а його володаркою стала жінка з Донецької області.

Вона ще не подала документи про намір укласти договір.

Черкаська влада каже, що виручені гроші підуть на потреби громади, але конкретних прикладів поки не назвали.

Нагадаємо, пакет законів про декомунізацію набув чинності в Україні 21 травня 2015 року.







