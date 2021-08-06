У Черкасах продали пам'ятник Леніну
Як передає Politeka.net, результати аукціону опубліковані на сайті "Prozorro".
Майже чотириметровий постамент вагою 2060 кілограм не користувався попитом, і це була друга спроба продати бронзову скульптуру.
Торги стартували зі 123 тисяч гривень і, як виявилося, охочих придбати Леніна цього разу було вже набагато більше.
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В ході аукціону вартість лот підскочила аж до 311 500 гривень, а його володаркою стала жінка з Донецької області.
Вона ще не подала документи про намір укласти договір.
Черкаська влада каже, що виручені гроші підуть на потреби громади, але конкретних прикладів поки не назвали.
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