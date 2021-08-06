На Миколаївщині легковик влетів у магазин

Як передає Politeka.net, перші подробиці аварії повідомили у відділі комунікацій поліції області.

ДТП сталося рано вранці, 5 серпня.

Попередньо відомо, що 25-водій не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю магазину.

Крім чоловіка, в салоні також перебувала 33-річна пасажирка, яку госпіталізували в лікарню.

Вона отримала травми різної тяжкості. Водієві тепер загрожує до трьох років обмеження волі.

У поліції звернулися до можливих свідків аварії за допомогою.

Якщо ви володієте записами з відеореєстратора або іншими матеріалами, зверніться до відділення поліції в м. Баштанка, вул. Семена Бойченко, 5 або за телефонами (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.

Раніше повідомлялося, що українець у Польщі в'їхав на автомобілі в житловий будинок.

Аварія, яку зафіксувала камера спостереження, сталася 4 серпня. У момент зіткнення в будинку знаходилися люди, які прокинулися від страшного гуркоту. За попередньою інформацією, чоловік був п'яний.

До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.