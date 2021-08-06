На Миколаївщині легковик влетів у магазин
Як передає Politeka.net, перші подробиці аварії повідомили у відділі комунікацій поліції області.
ДТП сталося рано вранці, 5 серпня.
Попередньо відомо, що 25-водій не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю магазину.
Крім чоловіка, в салоні також перебувала 33-річна пасажирка, яку госпіталізували в лікарню.
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Вона отримала травми різної тяжкості. Водієві тепер загрожує до трьох років обмеження волі.
У поліції звернулися до можливих свідків аварії за допомогою.
Якщо ви володієте записами з відеореєстратора або іншими матеріалами, зверніться до відділення поліції в м. Баштанка, вул. Семена Бойченко, 5 або за телефонами (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, 102.
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