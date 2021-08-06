Це ж діти!

У Кирилівці перевірили їдальні Дитячо-оздоровчих таборів

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

У відомстві зазначили, що практично в кожному закладі мали місце порушення чинного законодавства щодо санітарних норм.

Найбільше комісію вразило борошняний цех дитячого закладу в Кирилівці.

На технологічному обладнанні, столах, стінах, підвіконні бігали мурахи, а в складському приміщенні для сировини під брудною тканиною, охолоджувалися свіжоспечені булки.

Також на кухні дитячого табору перевіряючі знайшли гнилі огірки, які були непридатні до вживання.

У підсумку борошняний цех був закритий.

Всього за липень було проведено 34 моніторингових візитів з лабораторними дослідженнями до 18 працюючих закладів.

Серед найпоширеніших порушень були несвоєчасне прибирання і продукти з терміном придатності.

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