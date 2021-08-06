У місті під Дніпром склалася катастрофічна ситуація з якістю води
Згідно з проведеними експертизами в Жовтих водах, деякі бактеріологічні показники, деякі перевищують норму в 28 разів, пише D1.
Метстная влада вже звернули до жителів міста з попередженням.
Людей закликають не пити воду з крана, чистити зуби і навіть мити їй посуд.
"Ніколи не вживайте в сирому вигляді. Це небезпечно для здоров'я!» ,- звернувся мер до жителів Жовтих Вод.
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Підполковника СБУ знайшли в петлі, перші деталі трагедії в Дніпрі: "Відправив дружині смс"
"Спочивай з миром": обірвалося життя зірки культового серіалу, якою захоплювалися мільйони
Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."
Данилко пояснив феномен успіху Олега Винника і "вколов" Скрипку: "Не будуть під це танцювати"
За його словами, у водоканалі найближчим часом проведуть низку заходів щодо поліпшення якості води.
Варто зазначити, для питного водопостачання в Україні використовуються поверхневі та підземні прісні води.
Централізоване водопостачання на 80% забезпечується за рахунок поверхневих вод, що мають антропотехнічні забруднення.
Вода річки Дніпро є основним джерелом питного водопостачання країни.
Нагадаємо, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.
Як повідомляла Politeka, Дніпро заполонили екзотичні мешканці: навала медуз показали на відео.
Також Politeka писала, що некерована баржа дрейфує по Дніпру, кадри.