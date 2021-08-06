У місті під Дніпром склалася катастрофічна ситуація з якістю води

Згідно з проведеними експертизами в Жовтих водах, деякі бактеріологічні показники, деякі перевищують норму в 28 разів, пише D1.

Метстная влада вже звернули до жителів міста з попередженням.

Людей закликають не пити воду з крана, чистити зуби і навіть мити їй посуд.

"Ніколи не вживайте в сирому вигляді. Це небезпечно для здоров'я!» ,- звернувся мер до жителів Жовтих Вод.

За його словами, у водоканалі найближчим часом проведуть низку заходів щодо поліпшення якості води.



Варто зазначити, для питного водопостачання в Україні використовуються поверхневі та підземні прісні води.

Централізоване водопостачання на 80% забезпечується за рахунок поверхневих вод, що мають антропотехнічні забруднення.

Вода річки Дніпро є основним джерелом питного водопостачання країни.

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