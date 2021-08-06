У Карпатах сталося масове отруєння

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, після теплих літніх дощів почався грибний сезон.

У Самбірському районі Львівської області через отруєння грибів до реанімації потрапили троє людей, а до цього отруєння грибами було зафіксовано на Буковині.

Стан постраждалих оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Всі обставини отруєння встановлюються.

До слова, на Буковині родина з маленькими дітьми потрапила до лікарні.

Батьки, бабуся та двоє дітей віком 12 років, потрапили до лікарні. Як виявилося в Чернівецькій області вся сім'я отруїлася грибами.

Вдалося дізнатися, що постраждалі з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували і з'їли.

Після цього у них погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом "отруєння грибами". Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.

Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.

Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.