У Карпатах сталося масове отруєння
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, після теплих літніх дощів почався грибний сезон.
У Самбірському районі Львівської області через отруєння грибів до реанімації потрапили троє людей, а до цього отруєння грибами було зафіксовано на Буковині.
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Стан постраждалих оцінюється як середнього ступеня тяжкості.
Всі обставини отруєння встановлюються.
До слова, на Буковині родина з маленькими дітьми потрапила до лікарні.
Батьки, бабуся та двоє дітей віком 12 років, потрапили до лікарні. Як виявилося в Чернівецькій області вся сім'я отруїлася грибами.
Вдалося дізнатися, що постраждалі з міста Новодністровськ Дністровського району. Напередодні вони збирали гриби, які приготували і з'їли.
Після цього у них погіршилося самопочуття. Їх госпіталізували з діагнозом "отруєння грибами". Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, що стали відомі перші подробиці масового отруєння студентів.
Як повідомляла Politeka, сталося масове отруєння дітей у дитячому садку, терміново приїхали швидкі.
Також Politeka писала, що в одній зі шкіл Хортицького району дві учениці отруїлися невідомою речовиною.