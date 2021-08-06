Ураган з дощем і грозами обрушився на Україну

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники розпилювали дерева, які були зламані в результаті сильних поривів вітру.

Зокрема, в селі Оршівці Чернівецького району рятувальники розпиляли і прибрали дерево, що впало на проїжджу частину.

Також рятувальники прибирали повалені дерева у селах П'ядиківці, Берегомет Неполоковецької ОТГ та місті Сторожинець Чернівецького району.

До слова, внаслідок негоди в Україні виявилися підтоплені будинки і дороги

У Рахівському районі Закорпатської області через зливи піднялася вода в місцевих потоках, що призвело до підтоплення житлових будинків і автомобільних доріг.

Було підтоплено 22 домогосподарств та 3 підвальні приміщення житлових будинків у смт Ясіня та селі Лазещина.

Станом на вечір суботи відрізаними від автомобільного сполучення залишалися близько 400 дворів у смт Ясіня.

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