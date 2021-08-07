Під Харковом трагічно обірвалося життя молодої дівчини
22-річна Вікторія Лукашова зникла, коли відпочивала з друзями на катамарані. Інцидент стався ще 18 липня на одному з водосховищ поблизу Харкова.
Дівчина була в компанії, яка святкувала день народження.
Шукали дівчину як правоохоронці та водолази, так і добровольці.
На жаль, її тіло виявив місцевий рибалка на березі через два тижні після її зникнення.
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За словами одного з волонтерів, який знаходився на місці, де знайшли віку, на її тілі не було слідів насильницької смерті.
"Я сам допомагав діставати віку. Оглядав її, нічого підозрілого на ній не було. Але цим вже будуть займатися експерти, вони зроблять свої висновки", - поділився Олександр Гуманюк у коментарі "Обозревателю".
У поліції, повідомили, що відкрито провадження за статтею вбивство, але воно може бути перекваліфіковане.
Нагадаємо, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".