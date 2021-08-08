Не стало видатного українського діяча

У неділю, 8 серпня, у віці 59 років помер керівник Одеського художнього музею і відомий художник Олександр Ройтбурд.

Про смерть художника написала в Facebook журналістка Катерина Сергацкова. Крім Сергацкової, про смерть художника написав у Facebook український режисер Олег Сенцов.

Дата прощання з керівником Одеського художнього музею поки невідома. За даними українських ЗМІ, останнім часом Ройтбурд страждав від серйозних проблем зі здоров'ям.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1993 році виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса). З 1993 року працював у ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік - президентом.

Він також був відомий своїми проукраїнськими поглядами. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії.



Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею ще 6 грудня 2018 року, проте депутати облради не призначили його офіційно і хотіли вигнати три роки. Найвагомішим аргументом "проти" виявилося вже не раз спростовано звинувачення, нібито колись художник малював свої картини людськими екскрементами. До того ж деяких депутатів обурили антиросійські висловлювання художника.

Постійна війна з чиновниками не пройшла непомітно — він сильно схуд і змурився.

У коментарях до публікацій користувачі мережі висловлюють своє співчуття і пишуть слова підтримки близьким Ройтбурда: "Господи, що ж за літо таке страшне! Світла пам'ять непересічному художнику!", "Шок, біль і печаль...", "Як же так?", "Про Сашу завжди хотілося сказати - ця людина буде жити вічно", "Який жах, не вкладається в голові".

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