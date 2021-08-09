Українець героїчно врятував 13-річну дівчинку
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
На Миколаєві чоловік врятував життя 13-річній дівчині, яка тонула в каналі на Снигиревщині.
Рятівником дитини виявився Віктор Радченко-оглядач каналів управління каналів річки Інгулець.
Чоловік з потерпілою дівчинкою дістався до берега - вона вже була знесилена і відкашлювала воду.
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З'ясувалося, діти купалися в каналі вчотирьох-дві дівчини і двоє хлопців.
Стрибали бомбочками, раптом Катю почала відносити течія.
Після марних спроб врятувати свою подругу, діти покликали на допомогу Віктора.
Після пережитого 13-річна Катя зізналася, що дуже перелякалася.
До слова, нещастя сталося в Києві на водоймі
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Києві.
Так, у столиці потонули чоловік і вагітна жінка.
На річці Дніпро поблизу південного мосту потонув чоловік. Він пішов купатися і не повернувся. На місце події направили водолазів, які дістали тіло потопельника на відстані 30 метрів від лівого берега і на глибині 6 метрів.
У мікрорайоні Райдужний на водоймі відпочивали нетверезий хлопець і його вагітна дівчина.
Хлопець не додивився, як потонула 22-річна дівчина.
Активістам молодий чоловік повідомив, що потонула була на третьому місяці вагітності.
Нагадаємо, що в Полтавській області однорічна дитина потонула у ванній, медики.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.