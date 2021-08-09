Українець героїчно врятував 13-річну дівчинку

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На Миколаєві чоловік врятував життя 13-річній дівчині, яка тонула в каналі на Снигиревщині.

Рятівником дитини виявився Віктор Радченко-оглядач каналів управління каналів річки Інгулець.

Чоловік з потерпілою дівчинкою дістався до берега - вона вже була знесилена і відкашлювала воду.

З'ясувалося, діти купалися в каналі вчотирьох-дві дівчини і двоє хлопців.

Стрибали бомбочками, раптом Катю почала відносити течія.

Після марних спроб врятувати свою подругу, діти покликали на допомогу Віктора.

Після пережитого 13-річна Катя зізналася, що дуже перелякалася.

До слова, нещастя сталося в Києві на водоймі

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Києві.

Так, у столиці потонули чоловік і вагітна жінка.

На річці Дніпро поблизу південного мосту потонув чоловік. Він пішов купатися і не повернувся. На місце події направили водолазів, які дістали тіло потопельника на відстані 30 метрів від лівого берега і на глибині 6 метрів.

У мікрорайоні Райдужний на водоймі відпочивали нетверезий хлопець і його вагітна дівчина.

Хлопець не додивився, як потонула 22-річна дівчина.

Активістам молодий чоловік повідомив, що потонула була на третьому місяці вагітності.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.