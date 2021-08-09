Клієнтка Приватбанку поскаржилася на систему захисту кредитних карток банку
Так, з рахунків списують гроші без згоди клієнта Приватбанку. Списання проходить нібито в рахунок оплати певних Послуг і товарів.
Про це на спеціалізованому форумі "Мінфін" написала одна з клієнток.
Вона розповіла, що з її картки була проведена операція зі списання грошових коштів у розмірі 1000 гривень без відома. За фактом жінка отримала повідомлення про проведення оплати товарів / послуг на незрозумілому сайті aws amazon.com.
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За її словами, в службі підтримки банку порадили звернути на той сайт, який провів списання коштів. Також відзначили: якщо один раз ввести дані своєї карти на сайті, вони залишаться там до тих пір, поки карта дійсна.
У "Приваті" на повідомлення клієнтки відповіли, що на сайті швидше за все був оформлений токен, який дозволяє оплачувати покупки автоматично. Крім того, додали, що покупку потрібно перевірити у виписці по карті.
Перевірити інформацію про одержувача платежу можна за допомогою Приват24, пройшовши в меню "Мої рахунки".
Нагадаємо, гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності.
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