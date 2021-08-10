У Кривому Розі подружня пара пенсіонерів покінчила життя самогубством
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався 9 серпня. Тіла чоловіка і жінка виявила їх сусідка.
Як розповіли місцеві жителі, спочатку з вікна квартири на 4-му поверсі вистрибнула 83-річна старенька, а слідом за нею її чоловік.
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