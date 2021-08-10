У Кривому Розі подружня пара пенсіонерів покінчила життя самогубством

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався 9 серпня. Тіла чоловіка і жінка виявила їх сусідка.



Як розповіли місцеві жителі, спочатку з вікна квартири на 4-му поверсі вистрибнула 83-річна старенька, а слідом за нею її чоловік.

Прибулі на місце правоохоронці в будинку загиблих виявили передсмертну записку, в якій просили нікого в їх смерті не звинувачувати.

Відомо, що жінка до виходу на пенсію працювала педагогом, а її чоловік - лікарем.

Що спонукало подружжя на відчайдушний крок з'ясовуватимуть слідчий.

Мешканці будинку кажуть, що в останні дні вони хворіли, оскільки часто викликали медиків.



"Швидше за все — втомилися від життя. Син-алкоголік. Їм нікому допомагати. Вони були абсолютно самотні", - поділився один із сусідів загиблих.