В Кривом Роге супружеская пара пенсионеров покончила жизнь самоубийством

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел 9 августа. Тела мужчины и женщина обнаружила их соседка.



Как рассказали местные жители, сначала из окна квартиры на 4-м этаже выпрыгнула 83-летняя старушка, а вслед за ней ее муж.

Прибывшие на место правоохранители в дому погибших обнаружили предсмертную записку, в которой просили никого в их смерти не винить.

Известно, что женщина до выхода на пенсию работала педагогом, а ее супруг - врачом.

Что сподвигло супругов на отчаянный шаг будут выяснять следователь.

Жители дома говорят, что в последние дни они болели, поскольку часто вызывали медиков.



"Скорее всего — устали от жизни. Сын — алкоголик. Им некому помогать. Они были абсолютно одиноки", — поделился один из соседей погибших.