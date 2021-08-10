В Кривом Роге супружеская пара пенсионеров покончила жизнь самоубийством

Как передает Politeka.net, подробности случившегося рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел 9 августа. Тела мужчины и женщина обнаружила их соседка.

Как рассказали местные жители, сначала из окна квартиры на 4-м этаже выпрыгнула 83-летняя старушка, а вслед за ней ее муж.

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