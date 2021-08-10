Що відомо про трагедію

Раптово обірвалося життя українського політика

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.



Екс-депутат і підприємець Левко Підлісецький помер у віці 44 років.

"Після важкої хвороби помер Левко Підлісецький, львівський підприємець, політик, колишній депутат Верховної Ради України, який багато років очолював великі енергетичні підприємства, входив до наглядової ради Укренерго. Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Підлісецький був народним депутатом України 8-го скликання та членом парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч".

У нього залишилися дружина і чотири дочки.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі обірвалося життя колишнього українського депутата.

Трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці громадської організації" Закон і Честь", головою яку він був.

Іван Ступа був народним депутатом України VII скликання, головою МВС і заступником начальника СБУ Дніпропетровської області.

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