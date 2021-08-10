Ось це "ігри"!

Ігри дітей ледь не закінчилися плачевно в Кривому Розі



Як передає Politeka.net, деталі інциденту повідомили в ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

До рятувальників 9 серпня звернулися небайдужі громадяни, які побачили прикуту до труби жінку.

Як виявилося, граючи саморобними наручниками, діти пристебнули свою матір до конструкції, але наручники заклинили та не відкривалися.

Прибулим на місце фахівцям Служби порятунку довелося рятувати 39-річну жінку за допомогою шанцевого інструменту та підручних засобів.

На щастя, допомога медиків їй не знадобилася.



Варто нагадати, що в тому ж Кривому Розі вітчим прикував діти ланцюгом до батареї.

Хлопчик розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом і пішов у своїх справах.

Чоловік розповів правоохоронцям, що і таким чином він "намагався перевиховати сина".

Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався з дружини.

Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.

Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.