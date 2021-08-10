Співак Стас П'єха, який пішов по стопах своєї легендарної бабусі Едіти П'єхи, розсекретив, чому вона більше не виступає
Так, 40-річний артист став гостем програми "Алена, блин!" (відповідне відео опубліковано на YouTubе), передає Politeka.net.
Стас розповів, чому його 84-річна родичка зникла з радарів ЗМІ і більше не з'являється на сцені. За словами співака, бабуся спеціально не оголошувала про завершення кар'єри, мовляв, це був би комерційний хід, а їй завжди було складно з піаром.
"Вона вся була присвячена тільки професії. Шкода, що так вийшло, тому що людина її рівня в іншій країні при інших обставинах повинна була бути багатою, мати свої бізнеси. А вона залишилася зі своєю величчю, спогадами, з шанувальниками, які, на жаль, теж йдуть - ось вона такий вибір зробила", - поділився П'єха.
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Стас розповів, що бабуся зараз живе в своєму будинку, з рожевим садом, і оточеному лісом. Їй допомагають її подруги-шанувальниці, тому вона не сама. Враховуючи похилий вік, у Едіти почалися проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у неї хворіють ноги і їй важко ходити. За час пандемії Стас бачився з бабусею пару раз.
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