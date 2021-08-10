Під Києвом сталася ДТП, в якій загинуло немовля

Про це повідомляє "Поліція Київської області" у Facebook.

Близько 19 години до чергової частини Кагарлицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП.

За попередньою інформацією, Nissan Maxima не пропустив автомобіль Skoda Octavia - сталося зіткнення.

У Nissan Maxima знаходилося чотири людини, двоє з яких діти.

В результаті аварії хлопчик 2020 року народження загинув.

Всі деталі страшної аварії з'ясовуються.

Нещодавно, на одеській трасі загинули люди

Відразу дві летальні аварії сталися вранці 6 серпня на трасі Одеса-Київ.

На 443 км автодороги 50-річний водій вантажівки «Volvo» наїхав на невідомого чоловіка.

За словами далекобійника, він не помітив людину, що лежить на проїжджій частині, і не встиг загальмувати.

Також поліція з'ясовує, за яких обставин він опинився на дорозі.

У той же час на 437 кілометрі дороги 38-річний водій SsangYong злетів з траси і протаранив стовп недобудованого моста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

На місцях подій працювали поліцейські.

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