Під Києвом сталася ДТП, в якій загинуло немовля
Про це повідомляє "Поліція Київської області" у Facebook.
Близько 19 години до чергової частини Кагарлицького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП.
За попередньою інформацією, Nissan Maxima не пропустив автомобіль Skoda Octavia - сталося зіткнення.
У Nissan Maxima знаходилося чотири людини, двоє з яких діти.
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В результаті аварії хлопчик 2020 року народження загинув.
Всі деталі страшної аварії з'ясовуються.
Нещодавно, на одеській трасі загинули люди
Відразу дві летальні аварії сталися вранці 6 серпня на трасі Одеса-Київ.
На 443 км автодороги 50-річний водій вантажівки «Volvo» наїхав на невідомого чоловіка.
За словами далекобійника, він не помітив людину, що лежить на проїжджій частині, і не встиг загальмувати.
Також поліція з'ясовує, за яких обставин він опинився на дорозі.
У той же час на 437 кілометрі дороги 38-річний водій SsangYong злетів з траси і протаранив стовп недобудованого моста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
На місцях подій працювали поліцейські.
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