Відзначимо, що у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років.
Тільки за перші шість місяців Цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
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Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.