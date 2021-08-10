У Дніпрі авто збило молоду пару на скутері
Аварія сталася ввечері, 9 серпня. Водій та пасажир Chevrolet були родичами одного з постраждалих, повідомляє "Інформатор".
В результаті зіткнення молоді люди отримали тільки садна і забої, але все-таки їх було вирішено госпіталізувати в лікарню.

Місцеві ЗМІ повідомили, що за кермом авто був батько 16-річного потерпілого.

Відзначимо, що у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років.

Тільки за перші шість місяців Цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.

До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.

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