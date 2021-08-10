У самому центрі Києва влаштували дрифт
На Софіївській площі два автомобілі описували кола навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.
"Сьогодні кияни та гості столиці побачили Софійську площу такою.. Поліція Києва вже встановила, що таким варварським способом відбувалася зйомка рекламного ролика", - говориться у телеграм-каналі МВС України.
У відомстві заявили, що зараз проводяться першочергові слідчі дії, і встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності.
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Як з'ясувалося, організатори провели зйомку реклами, залучаючи дві машини.
Дозвіл від місцевої влади та погодження від поліції Києва вони не отримали.
Тепер організаторам "варварських" зйомок загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.