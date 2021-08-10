На Житомирщині чоловік зірвав прапор на військовому кладовищі

Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили у відділі комунікацій поліції області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

До правоохоронців звернулися працівники міського інформаційного центру, які та помітили підозрілого чоловіка на кладовищі.



Затримати порушника вдалося завдяки записам з камер спостереження.

На опублікованих кадрах видно, як він зірвав прапор військового підрозділу біля однієї з могил на кладовищі.

Свій вчинок порушник пояснив тим, що хотів віддати прапор своєму синові, який служить в одній з частин області.

Поліцейські підтвердили цю інформацію, але водночас з'ясувалося, що чоловік причетний і до крадіжки квітів з могил.

У підсумку на нього був складений адмінпротокол.