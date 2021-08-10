На Житомирщині чоловік зірвав прапор на військовому кладовищі
Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили у відділі комунікацій поліції області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
До правоохоронців звернулися працівники міського інформаційного центру, які та помітили підозрілого чоловіка на кладовищі.
Затримати порушника вдалося завдяки записам з камер спостереження.
На опублікованих кадрах видно, як він зірвав прапор військового підрозділу біля однієї з могил на кладовищі.
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Свій вчинок порушник пояснив тим, що хотів віддати прапор своєму синові, який служить в одній з частин області.
Поліцейські підтвердили цю інформацію, але водночас з'ясувалося, що чоловік причетний і до крадіжки квітів з могил.
У підсумку на нього був складений адмінпротокол.
За скоєне чоловікові може загрожувати штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт строком до 15 діб.
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