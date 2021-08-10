У службі таксі вже відреагували на скандал

У Києві водій однієї зі служб таксі через зауваження про порушення правил дорожнього руху забризкав балончиком іншого водія і його дівчину. Постраждали від дій агресивного таксиста і випадкові перехожі - мати з дитиною.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Інцидент стався через те, що водій при повороті посигналив таксисту, бо він зайняв не той ряд і зробив поворот зі смуги, призначеної тільки для розвороту.

Потім водій, що зробив зауваження таксисту, поїхав на парковку одного з супермаркетів. Таксист же вирішив з ним поговорити, але на аргументи чоловіка він не реагував і забризкав його з балончика. Постраждала і дівчина водія.

Хмара газу понеслася далі і в 20 метрах наздогнала жінку, яка переходила дорогу разом зі своєю 6-річною дочкою.



Вона викликала на місце інциденту поліцію і швидку допомогу, які, за її словами, приїхали швидко.

Компанія, де працював таксист, відреагувала на інцидент і заявила в коментарі, що доступ водія до сервісу був заблокований. І цим випадком вже займаються.

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