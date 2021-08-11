На Тернопільщині чиновника спіймали на крадіжці з чужого городу
Як передає Politeka.net, подробиці повідомив потерпілий Роман Коцюбович
на своїй сторінці в Facebook.
на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався в місті Чортків. За словами чоловіка, колишній мер міста попався на гарячому під час крадіжки овочів з грядки.
"Він без мого відома і згоди насмикав собі лука 127 штук і вирвав кілька головок капусти. І ось чим це закінчилося", - повідомив потерпілий, і прикріпив фото колишнього градоначальника на місця інциденту.
Ображений городник викликав поліцію, щоб затримати порушника.
Прибулі на місце правоохоронці опитали цю людину. За його словами, він просто переплутав свій город з чужим, пише Zaxid.net.
До слова, що за крадіжку каменю чоловікам загрожує 15 років
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