На Тернопільщині чиновника спіймали на крадіжці з чужого городу



на своїй сторінці в Facebook. Як передає Politeka.net , подробиці повідомив потерпілий Роман Коцюбович на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в місті Чортків. За словами чоловіка, колишній мер міста попався на гарячому під час крадіжки овочів з грядки.



"Він без мого відома і згоди насмикав собі лука 127 штук і вирвав кілька головок капусти. І ось чим це закінчилося", - повідомив потерпілий, і прикріпив фото колишнього градоначальника на місця інциденту.