В голові не вкладається таке

Лисеня жалібно плакало, коли над ним знущалися

У Чернівецькій області поліція розслідує знущання над твариною. Відео, на якому компанія молодих людей жорстоко поводиться з твариною, правоохоронці виявили в соцмережах.

Деталі повідомили на сайті обласного главку Нацполіції. Відео знущань потрапило в мережу. Переглянути його можна на сторінці волонтерів "Небайдужі Че" в Facebook.

"Чому чужий біль, страждання приносять цьому хлопцеві і його колегам радість. В голові не вкладається як можна отримувати задоволення від знущань над маленькою лисичкою, що стало причиною таких порушень психіки!?",- написав автор публікації.

На кадрах видно, як один хлопець тримає лисеняти за вуха. Він піднімає його, тягне по землі і крутить навколо себе. Тварина в той час видає жалісливі звуки, проте автор відео і "герой" весело регочуть.

Поліцейські встановили автомобіль, номерні знаки якого були видні на кадрах, а також коло підозрюваних. Всі матеріали передали в поліцію міста Сторожинця.

У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

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