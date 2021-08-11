Лисеня жалібно плакало, коли над ним знущалися
У Чернівецькій області поліція розслідує знущання над твариною. Відео, на якому компанія молодих людей жорстоко поводиться з твариною, правоохоронці виявили в соцмережах.
Деталі повідомили на сайті обласного главку Нацполіції. Відео знущань потрапило в мережу. Переглянути його можна на сторінці волонтерів "Небайдужі Че" в Facebook.
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"Чому чужий біль, страждання приносять цьому хлопцеві і його колегам радість. В голові не вкладається як можна отримувати задоволення від знущань над маленькою лисичкою, що стало причиною таких порушень психіки!?",- написав автор публікації.
На кадрах видно, як один хлопець тримає лисеняти за вуха. Він піднімає його, тягне по землі і крутить навколо себе. Тварина в той час видає жалісливі звуки, проте автор відео і "герой" весело регочуть.
Поліцейські встановили автомобіль, номерні знаки якого були видні на кадрах, а також коло підозрюваних. Всі матеріали передали в поліцію міста Сторожинця.
У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.
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