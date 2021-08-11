На Черкащині молодий хлопець спалив прапор України

Як передає Politeka.net , про це повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.

Інцидент стався в селі Петрушки, 9 серпня. Спочатку правоохоронцям повідомили, що з адмінбудівлі старостата зник прапор.

"За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи в компанії і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння раптово зняв Державний Прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю і підпалив його", - розповіли в поліції.

Порушника вже вдалося затримати. Ним виявився 19-річний житель сусіднього села.

Тепер йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.