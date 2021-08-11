На Черкащині молодий хлопець спалив прапор України
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.
Інцидент стався в селі Петрушки, 9 серпня. Спочатку правоохоронцям повідомили, що з адмінбудівлі старостата зник прапор.
"За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи в компанії і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння раптово зняв Державний Прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю і підпалив його", - розповіли в поліції.
Порушника вже вдалося затримати. Ним виявився 19-річний житель сусіднього села.
Тепер йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Варто відзначити, що в 2009 році в Україні був прийнятий закон, згідно з яким встановлюється кримінальна відповідальність за наругу над державними символами України. Покарання посилили до 3-річного ув'язнення.
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