Українські кліматологи стурбовані швидкими темпами потепління в нашій країні

Днями експерти опублікували звіт про кліматичні зміни. Прогнози для України виявилися невтішними.

Так, за словами кліматолога Світлани Краковської, до середини 21-го століття в Україні значно зросте кількість тропічних ночей (вище 20 градусів тепла) і практично повністю зникне сніговий покрив, а спека, урагани і потопи стануть, швидше за все, ще серйозніше, пише УП.

Краковська зазначила, що темпи потепління в нашій країні перевищують глобальні, і навіть середні по Європі. Швидше теплішає в північно-східних регіонах, де, як правило, холодніше. У підсумку, літніх місяців буде п'ять, а не три.

"Кліматичне літо, яке у нас настає, коли середньодобова температура перевищує 15 градусів, буде набагато довше - триватиме на півдні не три місяці, а п'ять. Три з них з тропічними ночами. Але це при найбільш жорсткому сценарії - якщо нічого не робити. Я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що такого не трапиться. Тому що це буде пекло", - заявила кліматолог.

Під "нічого не робити" Краковська має на увазі ігнорування зменшення кількості шкідливих викидів і т.п.

"Якщо людство почало впливати на клімат, значить, воно може і перестати це робити", - оптимістично підсумувала експерт.

Нагадаємо, грозові дощі атакують Україну з двох сторін, спека пощадить частину регіонів: якою буде погода

Раніше Politeka писала, що Гарячий антициклон охопив країну: які регіони "підсмажаться"

Також Politeka повідомляла, що масштабні потопи і екстремальна спека: експерти попередили про драматичні наслідки зміни клімату