Аферисти продовжують "розводити" українців на гроші за допомогою підроблених сайтів

Суть придуманої шахраями схеми - створення фейкового сайту "Нової пошти", на якому необхідно ввести секретні реквізити банківської карти.

З однією з таких спроб зіткнулася киянка Любов Лукашина, яка поділилася своєю історією в Facebook.



Вона розповіла, що натрапила на шахраїв, коли хотіла продати через сайт оголошень OLX дитячі речі. Як тільки жінка виставила оголошення, їй в Viber відразу написала дівчина на ім'я Вікторія і виявила бажання купити товар.

Коли справа дійшла до оформлення угоди, Вікторія запропонувала жінці скористатися доставкою через послугу "сейф-сервіс" від нібито "Нової Пошти". Вона навіть відправила скріншот інтерфейсу сервісу.

Потім шахрайка попросила Любов надіслати їй особисті дані - ПІБ, адресу доставки і вагу товару - для оформлення накладної, а потім відправила посилання на сайт нібито "Нової Пошти". Саме це посилання здалося киянці дуже підозрілим.

"Адреса така дивна. Переходжу. Там нібито заповнена накладна. Переходжу далі. І-вуаля! Так, форма для відправки даних моєї банківської карти", - розповіла Любов.

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