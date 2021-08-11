В Україні продовжили адаптивний карантин
Як передає Politeka.net, рішення було прийнято на останньому засіданні Кабінету міністром.
Так, карантинні заходи продовжать діяти до 1 жовтня.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій по коронавірусу.
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Варто зазначити, що в Україні вже пройшли вакцинацію 4324553 людини, з них отримали одну дозу - 4324551 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2521848 осіб.
Всього проведено 6846399 щеплень.
Також у Міністерстві освіти і науки України повідомили, що з 1 вересня планується розпочати процес у повноформатному режимі, тобто без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.
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