На Одещині вода забрала життя маленької дитини
Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався в 10 серпня, на 53-му кілометрі піщаної коси Чорного моря, куди багатодітна сім'я з Ізмаїльського району приїхала на відпочинок.
За попередньою інформацією, 4-річна дитина купалася разом зі своїми мамою і сестрою, але жінка відволіклася на свого чоловіка на березі, і хлопчик захлинувся.
Мама відразу ж витягла сина з води, але ознак життя він вже не подавав.
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"Лікарі "швидкої", яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини", - розповіли в поліції.
За фактом події проводиться досудове розслідування.
Варто відзначити, що з 1 по 10 серпня на водних об'єктах країни потонули 77 осіб, серед яких 3 дітей. Всього з початку 2021 року на воді загинув 1021 українець, з них 99 – неповнолітні.
Нагадаємо, що в Полтавській області однорічна дитина потонула у ванній, медики.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.