На Одещині вода забрала життя маленької дитини

Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався в 10 серпня, на 53-му кілометрі піщаної коси Чорного моря, куди багатодітна сім'я з Ізмаїльського району приїхала на відпочинок.

За попередньою інформацією, 4-річна дитина купалася разом зі своїми мамою і сестрою, але жінка відволіклася на свого чоловіка на березі, і хлопчик захлинувся.

Мама відразу ж витягла сина з води, але ознак життя він вже не подавав.

"Лікарі "швидкої", яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини", - розповіли в поліції.

За фактом події проводиться досудове розслідування.

Варто відзначити, що з 1 по 10 серпня на водних об'єктах країни потонули 77 осіб, серед яких 3 дітей. Всього з початку 2021 року на воді загинув 1021 українець, з них 99 – неповнолітні.

Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.