На Київщині депутат намагалася привласнити будинок, який знаходився у власності місцевої громади
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.
Власниця будинку і ділянки в центрі міста Васильків померла кілька років тому, і через те, що у неї не було спадкоємців, домоволодіння відійшло у власність громади.
Слідство з'ясувало, що 63-річна депутат міської ради, яка також є начальником управління органу місцевого самоврядування, переоформила будинок, переведений у власність громади, на свого колишнього чоловіка, а згодом – на дочку.
поліція, поліція України

За попередньою інформацією, вартість всієї ділянки становить півмільйона гривень.

Тепер доля депутата в руках Феміди - жінку можуть позбавити волі на строк від трьох до шести років.

Раніше повідомлялося, що в Київській області працює нова схема шахрайства в Інтернеті.

Люди вже стали жертвами інтернет-аферистів, які пропонують працевлаштування і вимагають за це певну суму грошей.

Злочинці створюють в мережі фейкові акаунти, замасковані під офіційні сторінки товариств, організацій, які пропонують працевлаштування.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

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