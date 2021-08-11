На Київщині депутат намагалася привласнити будинок, який знаходився у власності місцевої громади

Як передає Politeka.net , про це повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.

Власниця будинку і ділянки в центрі міста Васильків померла кілька років тому, і через те, що у неї не було спадкоємців, домоволодіння відійшло у власність громади.

Слідство з'ясувало, що 63-річна депутат міської ради, яка також є начальником управління органу місцевого самоврядування, переоформила будинок, переведений у власність громади, на свого колишнього чоловіка, а згодом – на дочку.