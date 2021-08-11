У Черкасах чоловік погрожував пістолетом жінці з дитиною

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався 10 серпня. До правоохоронця звернулася постраждала, повідомивши, що чоловік погрожував їй зброєю з вікна будинку.

На місце прибув наряд поліції, який з'ясував, що невдоволення у підозрюваного викликав дитячий крик. Озброївшись пістолетом він почав погрожувати жінці.

45-річного чоловіка затримали. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі наразі встановлюють більш детальні обставини інциденту.

Раніше ми повідомили, що в Дніпрі молоді люди відкрили стрілянину на набережній - два хлопця і дві дівчини, прямували додому з випускного.

У одного з них виявився пістолет, з якого вони і почали палити куди не попадя, передаючи його з рук в руки.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.