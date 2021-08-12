У Києві шукають підлітка, який зник після невдалої спроби вступити до вузу

Вовк Богдан повідомив рідним, що планує покінчити життя самогубством, повідомляє "Київ Оперативний".

За попередньою інформацією, причиною є невдала спроба вступити до університету, через це він і хотів звести рахунки з життям.

17-річний хлопець пішов з дому і без речей, телефону і грошей пропав.

Юнак може перебувати поблизу Голосіївського проспекту, 106/2.

Якщо вам відомо, де знаходиться хлопець - повідомте, будь ласка, на спецлінію 102.

Нагадаємо, що в Україні зникли підлітки.

Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.

До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.

Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.

А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.

Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.

Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.

Раніше ми писали раніше, що юний хлопець безслідно зник, поліція кинулася на пошуки: є особлива прикмета

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.

Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.