У Києві шукають підлітка, який зник після невдалої спроби вступити до вузу
Вовк Богдан повідомив рідним, що планує покінчити життя самогубством, повідомляє "Київ Оперативний".
За попередньою інформацією, причиною є невдала спроба вступити до університету, через це він і хотів звести рахунки з життям.
17-річний хлопець пішов з дому і без речей, телефону і грошей пропав.
Юнак може перебувати поблизу Голосіївського проспекту, 106/2.
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Якщо вам відомо, де знаходиться хлопець - повідомте, будь ласка, на спецлінію 102.
Нагадаємо, що в Україні зникли підлітки.
Як повідомили в поліції, діти зникли 15 Липня.
До правоохоронців звернулася мешканка Ізюма, яка розповіла, що її 15-річний син зник і не відповідав на телефонні дзвінки.
Поліцейські знайшли підлітка в Ізюмі - весь цей час він був у свого друга.
А в Красноградський відділ поліції звернувся чоловік, який заявив про зникнення 14-річної вихованки. Дівчинка вдень поїхала кататися на велосипеді і не повернулася.
Школярку знайшли в Первомайському-дівчинка вирушила до своєї бабусі.
Дітей повернули додому та провели профілактичну бесіду.
Раніше ми писали раніше, що юний хлопець безслідно зник, поліція кинулася на пошуки: є особлива прикмета
Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає.
Крім того Politeka писала, що мініатюрна дівчина безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.