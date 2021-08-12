В Одесі між відпочиваючим і господарем шезлонга сталася бійка

Як передає Politeka.net, деталі інциденту розповіли на сайті поліції області.

Все сталося на одному з пляжів міста. За даними поліції, конфлікт виник через те, що напідпитку турист не захотів розраховуватися за оренду шезлонга.

Словесна перепалка закінчилася рукоприкладством.

"В ході бійки зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп", - повідомили правоохоронці.

Після цього відпочивальник зник з місця, але після його все-таки затримали.

37-річному чоловікові оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового утримання.

За скоєне йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі двоє літніх людей влаштували бійку в трамваї, а причиною конфлікту стало інвалідне місце в салоні громадського транспорту.

Зрештою один з молодих хлопців вирішив втрутитися і розняти чоловіків.

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