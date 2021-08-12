В окупованому Криму знову потоп

Під Сімферополем потік води заблокував трасу і підтопив житлові будинки, повідомляє прес-служба МНС незаконно анексованого Криму.

Вода в результаті сильний дощів зійшла на ділянку автодороги Сімферополь-Ялта, рух транспорту по ній ускладнено.

Опади із зони підтоплення сходить самопливом, ведеться збір та уточнення інформації.

Шестеро людей евакуюють із зони підтоплення в селі Краснолісся Сімферопольського району.

Через дощ Річка Тавель вийшла з берегів, рух на дорозі біля сіл Краснолісся і добре паралізовано.

Підтоплено два приватних будинки і один Багатоквартирний.

До слова, Туреччину наздогнало нове нещастя, після страшних пожеж

Нова хвиля дощів накрила Чорноморський регіон на півночі Туреччини - в декількох населених пунктах повені і зсуви.

Через зсуви обвалилися кілька будинків, вода забирала автомобілі місцевих жителів.

Зливи вже перетворили населені пункти на бурхливі річки. Найбільше залило провінції Синоп і Бартін.

"Хоч люди живі, дружні, допомагають один одному, терпіння і миру вам"," Земля втомилася від грішників прокиньтеся люди Всевишній сердиться"," Люди, давайте не будемо сваритися! Природа подає сигнал катастрофи!!!! Зупинити всі війни!", " Водосховища, як потенційна загроза: коли-небудь так зруйнуються... Вода-страшна сила!", "- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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