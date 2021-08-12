В окупованому Криму знову потоп
Під Сімферополем потік води заблокував трасу і підтопив житлові будинки, повідомляє прес-служба МНС незаконно анексованого Криму.
Вода в результаті сильний дощів зійшла на ділянку автодороги Сімферополь-Ялта, рух транспорту по ній ускладнено.
Опади із зони підтоплення сходить самопливом, ведеться збір та уточнення інформації.
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Шестеро людей евакуюють із зони підтоплення в селі Краснолісся Сімферопольського району.
Через дощ Річка Тавель вийшла з берегів, рух на дорозі біля сіл Краснолісся і добре паралізовано.
Підтоплено два приватних будинки і один Багатоквартирний.
До слова, Туреччину наздогнало нове нещастя, після страшних пожеж
Нова хвиля дощів накрила Чорноморський регіон на півночі Туреччини - в декількох населених пунктах повені і зсуви.
Через зсуви обвалилися кілька будинків, вода забирала автомобілі місцевих жителів.
"Хоч люди живі, дружні, допомагають один одному, терпіння і миру вам"," Земля втомилася від грішників прокиньтеся люди Всевишній сердиться"," Люди, давайте не будемо сваритися! Природа подає сигнал катастрофи!!!! Зупинити всі війни!", " Водосховища, як потенційна загроза: коли-небудь так зруйнуються... Вода-страшна сила!", "- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.