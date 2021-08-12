Вулична бійка Закінчилася побиттям поліцейських

У РФ сталася масова бійка, в результаті якої були госпіталізовані поліцейські, повідомляє "Версія Саратов".

У той же час адвокати стверджують, що копи безпричинно напали на підлітків і нанесли їм серйозні тілесні ушкодження.

"У відповідь на це одна з груп молодих людей, серед яких двоє 17-річних, двоє 18-річних і один 19 - річний, переключилася на співробітників поліції, взявшись наносити їм удари руками і ногами по різних частинах, а одному з них заподіяли різане поранення кисті ножем", - заявили в регіональному управлінні СК РФ.



При цьому адвокат одного з повнолітніх неповнолітнього виклала версію свого підзахисного.

Адвокат заявила, що хлопців поклали на землю і продовжили бити до і після приїзду ОМОНу. За її словами, нетверезий чоловік почав конфлікт, штовхнувши одного з хлопців плечем-він також працює в органах.

До слова, в одному зі спальних районів Харкова сталася масова бійка.

На місце події прибули поліцейські, щоб з'ясувати обставини інциденту.

"Що не поділили панове-невідомо. На місце викликали копів, двох порушників пов'язали. В ході затримання дісталося і копам", - йдеться в повідомленні.

Двоє хуліганів були заарештовані.

Всі подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, бійку влаштували в центрі Харкова, в хід пішла зброя: є поранені

Як повідомляла Politeka, у метро побилися пасажири, фото: "зробив зауваження".

Крім того Politeka писала, про те, що у Харкові масова бійка за участю дівчат потрапила на відео: "звідки стільки жорстокості?"