Віктор Ляшко пояснив, коли українцям чекати спалаху штаму "Дельта"

В Україні поступово зростає захворюваність коронавірусом. А з урахуванням появи в країні більш заразного і агресивного дельта-штаму, нова хвиля коронавірусу може початися в будь-який момент.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Він додав, що в Україні відзначається поступове зростання захворюваності коронавірусом, така ситуація спостерігалася в 2020 році.

"Ми не бачимо поки спалаху, а поступове зростання... Якщо подивитися на нинішню динаміку і порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична тій кількості випадків, яке у нас було влітку 2020 року", - зазначив міністр.

Ляшко згадав, що в кінці серпня в 2020 році кількість хворих почала збільшуватися, а ось різкий підйом почався тільки восени.

"Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року у нас було близько 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", - розповів Ляшко.

Він також додав, що новий штам "Дельта" значно інтенсивніше вражає людей і передається від людини до людини за 10 секунд.

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Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на українських курортах, в МОЗ зробили заяву.

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